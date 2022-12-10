Про це, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій, заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
У такий спосіб, у Дніпропетровській та Донецькій областях по четверо поранених мирних жителів. Водночас у Запорізькій одна людина поранена, а у Херсонській області двоє загиблих та восьмеро поранених.
Нагадаємо, щов вже другий день поспіль російські окупанти обстрілюють медзаклади на Херсонщині. Сьогодні під вогнем армії РФ опинилось пологове відділення однієї з лікарень Херсона.
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 251 особа, ще 2 715 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- У п’ятницю, 9 грудня, війська РФ 51 раз відкривали вогонь по Херсонській області. Внаслідок злочинних дій окупантів загинуло двоє цивільних.
- Вночі 10 грудня російські окупанти знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. 10 із 15 ворожих БПЛА вдалося збити.
- В Україні триває 290-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 93 760 російських загарбників.