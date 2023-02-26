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Протягом доби росіяни завдали 11 авіаударів по території України – Генштаб

Триває триста шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання РФ ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Неділя, 26 лютого 2023, 20:32
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безрезультатних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, в тому числі: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. А загалом, райони 19 населених пунктів.

У пресслужбі зауважили, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат. Так, в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК “Вагнер”. Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська російської федерації.

Разом з тим, до місцевого моргу міської лікарні №2 міста Горлівка, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих  військовослужбовців російських окупаційних військ, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та російської федерації.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів”, – наголосили у Генштабі.

Теги: Генштаб ЗСУ, зведення Генштабу, російсько-українська війна

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