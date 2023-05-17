Триває чотириста сорок восьма доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК “С-300”. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і далі застосовує тактику терору.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 5 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське, здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки та обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі. Разом з тим, здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.