Про це Живицький повідомив на своєму Telegram-каналі.
Усі ці громади знаходяться на прикордонні.
Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру, на околицях прикордонного села розірвалися 35 мін.
5 “прильотів” від ворожої артилерії також були по Новослобідській громаді. Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема 7 приватних будинків місцевих мешканців, а також завдали руйнувань господарчим спорудам і лініям електропередач.
Великописарівську громаду армійці РФ протягом дня обстріляли двічі. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.
У напрямку населених пунктів Шалигинської громади ворог здійснив постріли з автомата.
- Триває двісті вісімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Водночас досі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.