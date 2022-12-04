За інформацією очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького, протягом 4 грудня росіяни здійснили 64 удари по території Сумської області – обстріляли 4 громади.

Про це Живицький повідомив на своєму Telegram-каналі.

Усі ці громади знаходяться на прикордонні.

Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру, на околицях прикордонного села розірвалися 35 мін.

5 “прильотів” від ворожої артилерії також були по Новослобідській громаді. Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема 7 приватних будинків місцевих мешканців, а також завдали руйнувань господарчим спорудам і лініям електропередач.

Великописарівську громаду армійці РФ протягом дня обстріляли двічі. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.

У напрямку населених пунктів Шалигинської громади ворог здійснив постріли з автомата.