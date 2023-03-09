Триває триста сімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, під час масованого ракетного обстрілу України російські війська завдали 12 авіаційних ударів, зокрема, використали 8 БпЛА типу “Шахед-136”, половину з яких було збито.

Внаслідок ворожих атак є влучання. Загинули мирні жителі. У Генштабі ЗСУ зазначили, що Росія не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Рівень ракетної загрози по всій території України досі залишається високим.

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області;

, , та напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області; Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське – Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка – Харківської області;

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області;

та напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області; На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області;

напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області; На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області;

та напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області; На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області, а також Михайлівка Херсонської області та місто Херсон.

В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, два логістичні центри, три склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції”, – розповіли у Генштабі ЗСУ.