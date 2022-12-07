Триває двісті вісімдесят сьома доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області й низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинськом у та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника;

у та напрямках ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника; На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області;

напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області; На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;

напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині; На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області;

напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області; На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів із танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області;

та напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів із танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; На Новопавлівськом у напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області;

у напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області; На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі;

напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі; На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці міста Херсон.

“За добу українські воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів”, – розповіли у Генштабі ЗСУ.