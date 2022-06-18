Протягом доби від рук окупантів загинув один мешканець Донеччини, ще одинадцять осіб отримали поранення

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, у суботу, 18 червня, від рук російських армійців загинув мешканець Красногорівки.
Окрім цього, протягом дня було поранено 11 мирних жителів з різноманітних населених пунктів Донецької області.
Також Кириленко повідомив про одного загиблого та одного пораненого у Бахмуті: обидва були поранені на території Луганської області.
Водночас голова Донецької ОВА наголосив, що на даний час неможливо встановити, яка кількість жертв серед цивільних у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, 18 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало 11 осіб
- Також повідомлялось, що, 18 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракети влучили по Інгулецькому району міста.
- Окрім цього, 18 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ. В об’єкт влучило від 6 до 8 ракет.