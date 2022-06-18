Протягом доби від рук окупантів загинув один мешканець Донеччини, ще одинадцять осіб отримали поранення

Протягом доби, 18 червня, російські окупанти вбили одного мирного мешканця у Донецькій області. Ще 11 осіб отримали поранення.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, у суботу, 18 червня, від рук російських армійців загинув мешканець Красногорівки.

Окрім цього, протягом дня було поранено 11 мирних жителів з різноманітних населених пунктів Донецької області.

Також Кириленко повідомив про одного загиблого та одного пораненого у Бахмуті: обидва були поранені на території Луганської області.

Водночас голова Донецької ОВА наголосив, що на даний час неможливо встановити, яка кількість жертв серед цивільних у Маріуполі та Волновасі.