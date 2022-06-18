російсько-українська війна

19 червня

00:58 18 червня бійці ОК «Схід» ліквідували десятки окупантів та знищили два ворожі склади з боєзапасами
00:22 Протягом доби від рук окупантів загинув один мешканець Донеччини, ще одинадцять осіб отримали поранення

18 червня

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18:34 Литва заявила про припинення транзиту санкційних товарів до Калінінградського анклаву
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Протягом доби від рук окупантів загинув один мешканець Донеччини, ще одинадцять осіб отримали поранення

Протягом доби, 18 червня, російські окупанти вбили одного мирного мешканця у Донецькій області. Ще 11 осіб отримали поранення.

Неділя, 19 червня 2022, 00:22
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Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, у суботу, 18 червня, від рук російських армійців загинув мешканець Красногорівки.

Окрім цього, протягом дня було поранено 11 мирних жителів з різноманітних населених пунктів Донецької області.

Також Кириленко повідомив про одного загиблого та одного пораненого у Бахмуті: обидва були поранені на території Луганської області.

Водночас голова Донецької ОВА наголосив, що на даний час неможливо встановити, яка кількість жертв серед цивільних у Маріуполі та Волновасі.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Теги: Донецька область, вбивство цивільних, Війна в Україні, злочини росіян, Павло Кириленко

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