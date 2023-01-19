Протягом 18 січня російські окупанти понад 50 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Не обійшлось без поранених.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Окупанти відкривали вогонь по населених пунктах Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Загалом зафіксовано 56 обстрілів, з яких 19 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон.

Ворожими снарядами в обласному центрі пошкоджено освітній заклад та житлові будинки.

Також внаслідок російських обстрілів в області поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 осіб.