Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Окупанти відкривали вогонь по населених пунктах Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Загалом зафіксовано 56 обстрілів, з яких 19 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон.
Ворожими снарядами в обласному центрі пошкоджено освітній заклад та житлові будинки.
Також внаслідок російських обстрілів в області поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 осіб.
- Протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 150 разів відкривали вогонь по населених пунктах у Запорізькій області.