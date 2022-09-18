Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54480 (+230) осіб ліквідовано:

танків ‒ 2210 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од,

артилерійських систем – 1309 (+3) од,

РСЗВ – 312 (+0) од,

засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 251 (+0) од,

гелікоптерів – 217 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),

крилаті ракети ‒ 238 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine