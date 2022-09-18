Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54480 (+230) осіб ліквідовано:
танків ‒ 2210 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од,
артилерійських систем – 1309 (+3) од,
РСЗВ – 312 (+0) од,
засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
літаків – 251 (+0) од,
гелікоптерів – 217 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
крилаті ракети ‒ 238 (+2),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 122 (+1).
- Згідно з офіційними даними, протягом 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.
- У Харківській області російським окупантам завдали суттєвих втрат. Деякі підрозділи втратили 50-90% особового складу.
- Нездатність Росії спрямувати масштабне підкріплення до східної Харківської та Луганської областей робить більшу частину окупованої Росією північно-східної України дуже вразливою для продовження українських контрнаступів.