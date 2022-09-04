Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано 

танків ‒ 2049 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,

артилерійських систем – 1147 (+13) од,

РСЗВ – 294 (+1) од,

засоби ППО – 156 (+3) од,

літаків – 236 (+1) од,

гелікоптерів – 206 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),

крилаті ракети – 203 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276  (+8) од,

спеціальна техніка – 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. 

Фото: Генштаб ЗСУ