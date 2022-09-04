Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано
танків ‒ 2049 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
артилерійських систем – 1147 (+13) од,
РСЗВ – 294 (+1) од,
засоби ППО – 156 (+3) од,
літаків – 236 (+1) од,
гелікоптерів – 206 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
крилаті ракети – 203 (+0),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
спеціальна техніка – 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
- У російських військових виникла проблема невиплати заробітної плати у повному обсязі. Це посилює ефект, створений втомою та бойовими втратами після половини року широкомасштабної агресії РФ проти України.
- Кремль міг активізувати свої зусилля з просування самоцензури серед російських мілблогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
- Розпочалася сто дев’яносто третя доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника.