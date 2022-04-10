Триває сорок шоста доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню, де ЗСУ активно чинять опір військам ворога. Протягом останньої доби наші захисники вразили 30 цілей ЗС РФ.

Про це інформує Генеральний Штаб Збройних сил України у Facebook.

Наразі противник намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм.

Також ворог намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь – проводить штурмові дії в місті, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку. Також ворог продовжує часткове блокування міста Харкова та обстрілює його з різних видів озброєння.

Росіяни вчергове намагаються встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка – безрезультатно. ЗСУ завдали ворогу нищівних трат ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

Через значні втрати росіяни розгорнули тимчасові шпиталі та ремонтні майстерні. Однак, медичний персонал окупанта не справляється з такою великою кількістю поранених.

Прибувають ремонтно-відновлювальні бригади з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району (Запорізька область) російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення – перевіряють документи, наявність транспорту, запаси продуктів, здійснюють допити.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення “референдуму щодо створення Херсонської народної республіки”.

На території Донецької та Луганської областей протягом доби українські захисники відбили вісім атак ворога, знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

“Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!”, – наголошують у Генштабі.