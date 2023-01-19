Триває триста тридцята доба широкомасштабного вторгнення РФ. Протягом доби Авіація сил оборони України завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім цього, українські ракетники й артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів російських армійців.

Своєю чергою, протягом доби противник завдав 4 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, на території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь.

Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки – Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині;

напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині; На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області;

напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області; На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області;

напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області; На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині;

напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині; На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області;

напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області; На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки й Кам’янське на Запоріжжі;

напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки й Кам’янське на Запоріжжі; На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

“Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.