За даними оперативного командування "Південь" українські військові завдали ударів по 4-х пунктах управління росіян та по 4-х транспортних артеріях на тимчасово окупованій частині України.

Про це повідомили у пресслужбі ОК “Південь”

У зведенні мовиться, що протягом 30 серпня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали ударів по 4-х пунктах управління ворожих військ та по 4-х транспортних артеріях окупантів – Каховському, Дар’ївському та двом Антонівським мостам. Завдані пошкодження максимально обмежують використання цих мостів.

Окрім цього авіація ЗСУ завдала 16 ударів по опорних пунктах окупантів, складах боєзапасів та районах зосередження живої сили росіян, їхнього озброєння та техніки.

Зокрема вдалось знищити:

– 117 окупантів

– 9 танків Т-72

– 3 РСЗВ “Град”

– самохідну гармату “Гіацинт-С”

– самохідну гаубицю “Мста-С”

– 18 одиниць автомобільної та бронетехніки

– 4 склади боєзапасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах