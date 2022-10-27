За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом півтора-двох тижнів РФ задіє основну частину мобілізованих для участі в бойових діях на території України.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, скоріш за все мобілізованими Росія намагатиметься стримати контрнаступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які зазнали великих втрат.

Окрім цього, з мобілізованих РФ намагатиметься сформувати повністю нові підрозділи, зокрема танкові, мотострілецькі та артилерійські полки.

Триває також й незаконна мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Зокрема у так званій “ЛНР” мобілізують місцевих студентів, що викликало напруження у суспільстві. Після цього голова бойовиків Леонід Пасічник видав “указ” про звільнення від мобілізації для окремих категорій громадян.

“Однак, через позицію військових, планується демобілізувати студентів лише впродовж 2-3 місяців, замінюючи їх новими мобілізованими”, – додав Громов.

У так званій “ДНР” окупанти продовжують мобілізовувати ув’язнених.

“Так званий голова “ДНР” Денис Пушилін, згідно з наявною інформацією, підготував проєкт “указу” про мобілізацію окремих громадян, відповідно до якого на військову службу призвуть більше 300 засуджених осіб”, – повідомив Громов.