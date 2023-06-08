Військові інструктори з Данії впродовж літа готуватимуть українські підрозділи на танках Leopard 1.

Джерело: пресслужба Міноборони Данії.

Зазначається, що данські інструктори працюють із квітня та продовжуватимуть роботу протягом усього літа. Навчання українських танкістів проходить у співпраці з німецькими солдатами та робітниками промисловості у Німеччині.

Водночас нещодавно данський генерал-майор Арпе Нільсен та сержант-майор Хеннінг Бек провели інструктаж для спеціалістів з Данії, які зараз тренують українських військових на танках цієї моделі.

Раніше, у травні цього року данські військові відзначали, що підготовка українських армійців на танках Leopard 1 займатиме близько місяця. Данія мала передати для українських військових 80 танків такого типу.

Нагадаємо, швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на аерокосмічній техніці та оборонній промисловості, офіційно подала заявку на експорт 96 танків Leopard 1, підтвердив Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Рішення прийняли всупереч інформації про те, що уряд відмовить у зверненні.

28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва, передані Данією.