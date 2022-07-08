Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters посилаючись на заяву міністерки оборони Канади Аніти Ананд.
За її словами, броньовані машини бойової підтримки – які виготовлені у Лондоні (місто у провінції Онтаріо, Канада) – можна використовувати для різних цілей.
Зокрема, як машину швидкої допомоги, машину для обслуговування та евакуації чи як машину для перевезення військових.
Канадська міністерка додала, що угода щодо постачання бронетехніки Україні – це доповнення до окремого багатомільярдного контракту на 360 машин для ЗС Канади, який був узгоджений з General Dynamics Land Systems у 2019 році.
“Ці 39 транспортних засобів почнуть відправлятися цього літа, а решта 360 продовжать поставлятися протягом наступних кількох місяців”, — сказала Ананд.
- Нагадаємо, канадський уряд у межах гуманітарної допомоги передав Україні 140 тонн насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж вже передали в Україну через благодійний фонд “Квіти”.
- Також Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Окрім цього, норвезький уряд передасть Україні три ракетні системи MLRS M270. Країна домовилася з Великою Британією щодо їх модернізації та подальшого постачання на потреби ЗСУ.