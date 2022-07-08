Цього літа Канада надішле Україні 39 броньованих машин General Dynamics, щоб допомогти українським військовим боротись з російським повномасштабним вторгненням.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters посилаючись на заяву міністерки оборони Канади Аніти Ананд.

За її словами, броньовані машини бойової підтримки – які виготовлені у Лондоні (місто у провінції Онтаріо, Канада) – можна використовувати для різних цілей.

Зокрема, як машину швидкої допомоги, машину для обслуговування та евакуації чи як машину для перевезення військових.

Канадська міністерка додала, що угода щодо постачання бронетехніки Україні – це доповнення до окремого багатомільярдного контракту на 360 машин для ЗС Канади, який був узгоджений з General Dynamics Land Systems у 2019 році.

“Ці 39 транспортних засобів почнуть відправлятися цього літа, а решта 360 продовжать поставлятися протягом наступних кількох місяців”, — сказала Ананд.