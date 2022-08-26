Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, українське зерно й сам факт того, що запрацював напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту: “Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки”, — зазначив Зеленський.

Він додав, що цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету та кошти для посівної в наступному році.

“Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту”, — заявив президент.

ДОВІДКА. Угода відбулася після місяців дипломатії та викликала надії в усьому світі після того, як блокада Росією українських портів підштовхнула ціни на зернові товари до рекордно високого рівня цього року, оскільки понад 20 мільйонів метричних тонн української пшениці та кукурудзи залишилися в Одесі.

За даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), глобальний голод різко зріс: зі 135 мільйонів людей, які відчували гостру нестачу їжі у 2019 році, до 345 мільйонів у 2022 році. Він включає “50 мільйонів людей у ​​45 країнах, у двері яких стукає голод”, – заявив 20 липня виконавчий директор ВПП Девід Бізлі Комітету у закордонних справах Палати представників, закликаючи інші країни-донори, як-от країни Перської затоки, втрутитись у справу “відвернення катастрофи”.