Протягом понеділка, 12 вересня, російські окупанти не припиняли обстрілювати Донецьку область. Як наслідок - поранення, несумісні з життям, отримали 5 мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, минулої доби внаслідок російських обстрілів загинуло п’ятеро жителів Донеччини. Мовиться про трьох загиблих у Вугледарі от по одному загиблому в Георгіївці і Слов’янську.

Окрім цього, ще 10 мирних жителів Донецької області отримали поранення. Серед них троє жителів Торецька, двоє жителів Костянтинівки, та по одному жителю Вугледара, Слов’янська, Покровська, Бахмута і Олексієво-Дружківки.

Загалом же від 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині від рук окупантів з РФ загинуло 839 мирних мешканців, ще 2089 отримали поранення.

Ці дані – без врахування жертв і поранених у Маріуполі й Волновасі.