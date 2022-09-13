Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, минулої доби внаслідок російських обстрілів загинуло п’ятеро жителів Донеччини. Мовиться про трьох загиблих у Вугледарі от по одному загиблому в Георгіївці і Слов’янську.
Окрім цього, ще 10 мирних жителів Донецької області отримали поранення. Серед них троє жителів Торецька, двоє жителів Костянтинівки, та по одному жителю Вугледара, Слов’янська, Покровська, Бахмута і Олексієво-Дружківки.
Загалом же від 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині від рук окупантів з РФ загинуло 839 мирних мешканців, ще 2089 отримали поранення.
Ці дані – без врахування жертв і поранених у Маріуполі й Волновасі.
- В ніч з 11 на 12 вересня Російська Федерація вкотре обстрілювала об’єкти цивільної інфраструктури України. Зокрема, російська ракета влучила в житловий будинок Новоброварського району Харкова.