Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківської області дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби, 18 вересня, на мінах підірвались 6 мирних мешканців.

Про це інформує очільник ОВА Харківської області Олег Синєгубов.

Протягом 18 вересня російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

Їх обстріли призвели до пошкоджень житлових будинків, господарчих структур і об’єктів інфраструктури.

Через дії окупантів поранення отримав 11-річний хлопчик у Куп’янському районі, а в Чугуївському – з пораненням була госпіталізована 65-річна жінка.

Олег Синєгубов попередив, що на звільнених територіях мінна небезпека є дуже високою, протягом доби 6 осіб підірвалися на мінах:

“Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями”.

Він закликав усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними, уникати узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг.

“Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування”, – закликав очільник ОВА Харківщини.