Про це інформує очільник ОВА Харківської області Олег Синєгубов.
Протягом 18 вересня російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
Їх обстріли призвели до пошкоджень житлових будинків, господарчих структур і об’єктів інфраструктури.
Через дії окупантів поранення отримав 11-річний хлопчик у Куп’янському районі, а в Чугуївському – з пораненням була госпіталізована 65-річна жінка.
Олег Синєгубов попередив, що на звільнених територіях мінна небезпека є дуже високою, протягом доби 6 осіб підірвалися на мінах:
“Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями”.
Він закликав усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними, уникати узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг.
“Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування”, – закликав очільник ОВА Харківщини.
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