Російські окупаційні сили без зупину обстрілювали Лисичанськ Луганської області. Протягом минулої доби та ночі вони знищували цивільну інфраструктуру з наміром нашкодити мирним жителям.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

По гуманітарному штабу російські війська завдали близько 30 прильотів. Під час обстрілів вони використовували артилерію й ракету “Точку-У”. Ймовірно окупанти намагалися влучити по місцях, де знаходилися багато цивільних.

“Вчорашні день і ніч для Лисичанська – пекельні. Росіяни без зупину гатили по місту”, – пише Гайдай.

Внаслідок обстрілів повністю знищена будівля гуманітарного штабу. У місті також зруйновано п‘ять житлових будинків, будівлі “Укрпошти” та поліції. Серед людей ніхто не постраждав.

На Донецькому та Луганському напрямках росіяни атакували райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська, уточнили в Генштабі. Вони залучали для цього ракетний комплекс “Точка У”. Окупанти ще завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську та Соледару.