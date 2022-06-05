Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.
По гуманітарному штабу російські війська завдали близько 30 прильотів. Під час обстрілів вони використовували артилерію й ракету “Точку-У”. Ймовірно окупанти намагалися влучити по місцях, де знаходилися багато цивільних.
“Вчорашні день і ніч для Лисичанська – пекельні. Росіяни без зупину гатили по місту”, – пише Гайдай.
Внаслідок обстрілів повністю знищена будівля гуманітарного штабу. У місті також зруйновано п‘ять житлових будинків, будівлі “Укрпошти” та поліції. Серед людей ніхто не постраждав.
На Донецькому та Луганському напрямках росіяни атакували райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська, уточнили в Генштабі. Вони залучали для цього ракетний комплекс “Точка У”. Окупанти ще завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську та Соледару.
- Нагадаємо, російські війська, які залучені у спробах окупації Сєвєродонецька (Луганська область), погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.
- Українські війська провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку. На Слов’янському напрямку угруповання противника завершили перегрупування.
- Протягом 4 червня підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника – літаки, низку крилатих ракет й іншу ворожу техніку.