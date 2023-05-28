За минулу добу російські війська здійснили 73 обстріли Херсонської області, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 3 рази, випустивши 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні.

Як повідомив голова Херсонської ОВА, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Також Прокудін додав, що з деокупованої території області вдалося евакуювати 119 осіб.

Додамо, у ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу “Shahed”, внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.