Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 3 рази, випустивши 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні.
Як повідомив голова Херсонської ОВА, через російську агресію одна людина дістала поранення.
Також Прокудін додав, що з деокупованої території області вдалося евакуювати 119 осіб.
Додамо, у ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу “Shahed”, внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.
Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Найманці ПВК “Вагнер” відступають з Бахмута Донецької області з метою відновитися та перегрупуватися в тилу, так як російські наступальні операції в місті поступово зменшуються.
- У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.
- Внаслідок артилерійських обстрілів російського війська по місту Куп’янськ та селу Циркуни Харківської області ввечері 27 травня загинула одна людина, а також ще одна отримала поранення.