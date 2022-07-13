За даними розвідки Сполученого Королівства, протягом наступного тижня війська РФ, ймовірно, докладатимуть зусиль для захоплення декількох населених пунктів на підступах до Краматорська та Слов'янська.

Дані розвідки опубліковані у Twitter міноборони Великої Британії.

Серед населених пунктів, які наступного тижня можуть штурмувати війська російських окупантів – Сіверськ та Долина, що у донецькій області.

Розвідники наголосили, що на цьому етапі війни Слов’янськ та Краматорськ, ймовірно, є для окупантів основними цілями.

Окрім планів військ РФ щодо наступу, британські розвідники також повідомили про намагання Росії консолідувати власне управління на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема нещодавно президент РФ Володимир Путні підписав указ про спрощене отримання російського громадянства для українців.

Однак на тимчасово окупованих територіях панують антиросійські настрої, що призводить до нападів на проросійських посадовців. До прикладу, 11 липня стало відомо про вбивство гауляйтера смт Великий Бурлук (Харківська область) Євгенія Юнакова. РосЗМІ повідомили, що автомобіль “голови” підірвали.

У британській розвідці резюмували, що, ймовірно, кількість нападів на колаборантів збільшиться, що лише посилить тиск на російських армійців, кількість яких і так зменшили на тимчасово окупованих територіях.