На думку американського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" Кремль, імовірно, готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом наступних шести місяців, щоб повернути ініціативу та припинити нинішню низку операційних успіхів України.

Про це йдеться на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що Росія не змогла досягти більшості своїх основних операційних цілей в Україні за останні одинадцять місяців. Російським військам не вдалося захопити Київ, а також Донецьку та Луганську області, утримати завоювання в Харківській області чи стратегічне місто Херсон.

Проте, Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, попри поразки Росії на полі бою. Хоча Путін не змінив своїх цілей у війні, з’являються докази того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, застосовуючи кілька нових напрямків зусиль.

Зокрема, Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил. Путін і Міністерство оборони Росії оголосили про плани різко розширити звичайну російську армію шляхом формування нових дивізій, відновлення військових округів на заході Росії, які діяли до 2010 року, і збільшення призовного віку — усе це вказує на наміри Росії реформувати російську армію для ведення широкомасштабних звичайних бойових дій.

Російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання — це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених тіл на фронт восени 2022 року.

Також Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу. Разом з тим Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони та призначив нового начальника Генерального штабу – Валерія Герасимова.

Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни. РФ формує інформаційний простір, щоб відродити підтримку вторгнення, відновивши наративи до 24 лютого та відновлюючи контроль над висвітленням війни.

Усе це свідчить про перелаштування РФ на довготривале ведення війни.