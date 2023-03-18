Близько 21 години 17 березня російські окупаційні війська розпочали атакувати Україні іранськими дронами-камікадзе "Shahed- 136/131". Сили ППО знищили 11 з 16 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пізно ввечері 17 березня у низці областей пролунала повітряна тривога, яка поступово почала розширюватись регіонами.

Тривогу оголосили через запуск росіянами іранських дронів-камікадзе.

За даними Повітряних сил, окупанти запускали дрони одразу з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Ворожі дрони були запущені у східні, центральні та західні регіони України.

Силами та засобами повітряних командувань “Центр”, “Схід” та “Захід” Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 з 16 ударних БПЛА в центральних, західних та східних областях відповідно.

Не обійшлось і без влучань: зокрема два БПЛА поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.