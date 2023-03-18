Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пізно ввечері 17 березня у низці областей пролунала повітряна тривога, яка поступово почала розширюватись регіонами.
Тривогу оголосили через запуск росіянами іранських дронів-камікадзе.
За даними Повітряних сил, окупанти запускали дрони одразу з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
Ворожі дрони були запущені у східні, центральні та західні регіони України.
Силами та засобами повітряних командувань “Центр”, “Схід” та “Захід” Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 з 16 ударних БПЛА в центральних, західних та східних областях відповідно.
Не обійшлось і без влучань: зокрема два БПЛА поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
- Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які могли б допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.