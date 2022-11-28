Очільник Дніпропетровської воєнної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що область протягом всієї ночі потерпала від російських обстрілів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина…”, – написав Резніченко.

Зокрема, росіяни обстріляли з “Градів” та важкої артилерії три громади — Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

За словами очільника ОВА, у мирні населені пункти цієї ночі прилетіли понад 30 снарядів.

Деталі атак з’ясовуються, але відомо, що від російських обстрілів цієї ночі жодна людина не постраждала.

“У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, – додав Валентин Резніченко, але попросив не втрачати пильності та реагувати на сигнали повітряної тривоги.