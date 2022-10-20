Протягом ночі на 20 жовтня над Миколаївською областю українські захисники знищили 14 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Південь”.

“Вночі 20 жовтня російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе “Shahed-136”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь”, по два безпілотники знищили воїни Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України.

Нагадаємо, що з 13 по 19 жовтня Повітряні Сили України збили 223 дрони-камікадзе “Shahed-136”, які почали використовувати окупанти. До знищення баражуючих боєприпасів “Shahed-136”, які окупанти маркують як “Герань-2”, залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

Іранські офіційні особи продовжують заперечувати заяви про те, що їхня держава надсилає зброю, включно з військовими безпілотниками, до Росії для війни в Україні, називаючи це “неправдивим”.

ДОВІДКА: Shahed-136 — дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.