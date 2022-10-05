Цієї ночі, 5 жовтня, російські окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Обидві атаки відбулись на Білу Церкву.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Вперше про атаку на Білу Церкву Кулеба повідомив о 3:10. За його словами, у місті пролунало декілька вибухів.

“За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий”, – повідомив очільник Київщини.

Він додав, що на місці вибухів працюють відповідні служби, а детальніша інформація щодо руйнувань та постраждалих – встановлюється.

Вже о 4 ранку Олексій Кулеба повідомив, що Біла Церква вдруге опинились під атакою дронів-камікадзе. Ворожі БПЛА знову атакували інфраструктуру міста.

“Усі екстрені служби працюють. Прошу жителів Київщини залишатися в укриттях! Небезпека не минула. Повітряна тривога по всій області триває”, – написав він.