Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, під ворожим вогнем опинились декілька сіл Марганецької Громади Нікопольського району.
Окупанти обстрілювали мирних мешканців з РСЗВ “Град” та важкої артилерії, випустивши загалом по населених пунктах майже 60 снарядів.
Серед мирних мешканців ніхто не постраждав.
На даний час співробітники ДСНС обстежують обстріляні території. Деталі обстрілів встановлюються.
- В ніч на 21 листопада російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок чого поранений 78-річний чоловік.