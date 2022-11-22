Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, під ворожим вогнем опинились декілька сіл Марганецької Громади Нікопольського району.

Окупанти обстрілювали мирних мешканців з РСЗВ “Град” та важкої артилерії, випустивши загалом по населених пунктах майже 60 снарядів.

Серед мирних мешканців ніхто не постраждав.

На даний час співробітники ДСНС обстежують обстріляні території. Деталі обстрілів встановлюються.

  • В ніч на 21 листопада російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок чого поранений 78-річний чоловік.