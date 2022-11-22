У ніч на 22 листопада російські окупанти завдали ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Загалом по населених пунктах росіяни випустили майже 60 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, під ворожим вогнем опинились декілька сіл Марганецької Громади Нікопольського району.

Окупанти обстрілювали мирних мешканців з РСЗВ “Град” та важкої артилерії, випустивши загалом по населених пунктах майже 60 снарядів.

Серед мирних мешканців ніхто не постраждав.

На даний час співробітники ДСНС обстежують обстріляні території. Деталі обстрілів встановлюються.