Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, сьогодні вночі із РСЗВ “Град” та важкої артилерії російські загарбники відкривали вогонь по двох громадах у Нікопольському районі – Марганецькій та Нікопольській.
У Нікополі внаслідок обстрілу понівечено десяток багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарня, школа, профтехучилище, автівки та газовід.
Серед людей внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
- Зранку 7 листопада росіяни почали обстрілювати село Кущове (Запорізька область). Окупанти за добу обстріляли регіон 52 рази внаслідок чого загинула одна людина.