Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, сьогодні вночі із РСЗВ “Град” та важкої артилерії російські загарбники відкривали вогонь по двох громадах у Нікопольському районі – Марганецькій та Нікопольській.

У Нікополі внаслідок обстрілу понівечено десяток багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарня, школа, профтехучилище, автівки та газовід.

Серед людей внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.