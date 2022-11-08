У ніч на 8 листопада російські армійці обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились дві громади регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, сьогодні вночі із РСЗВ “Град” та важкої артилерії російські загарбники відкривали вогонь по двох громадах у Нікопольському районі – Марганецькій та Нікопольській.

У Нікополі внаслідок обстрілу понівечено десяток багатоповерхівок та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарня, школа, профтехучилище, автівки та газовід.

Серед людей внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.