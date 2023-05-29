Джерело: Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА “Shahed-136/131”. Усього – близько 35 ударних дронів.
Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: “Центр”, “Схід”, “Південь” та “Захід”.
Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:
- 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;
- 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Зауважимо, у ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.
- Загалом, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “Шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.