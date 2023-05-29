З 12 години ночі до 5 години ранку 29 травня російські армійці атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами протиповітряної оборони (ППО) виявлено та знищено 67 повітряних цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА “Shahed-136/131”. Усього – близько 35 ударних дронів.

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: “Центр”, “Схід”, “Південь” та “Захід”.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Зауважимо, у ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.