Під час російської окупації Маріуполя внаслідок пожеж у житлових будинках вже загинуло 26 осіб, зокрема дитина.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, причиною пожеж є неякісний ремонт електромереж та їхнє перенавантаження.

Станом на зараз вже відомо про 331 пожежу, зокрема у грудні зафіксували понад 60 випадків займання внаслідок яких загинуло дев’ять осіб.

Так звана “влада” міста зазначила, що причиною пожеж є “порушення правил експлуатації електроприладів” та “необережність з вогнем під час паління”.

На тлі цього для містян організують збори, де окупанти проводитимуть “інформаційно-пояснювательну роботу”.