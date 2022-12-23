Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, причиною пожеж є неякісний ремонт електромереж та їхнє перенавантаження.
Станом на зараз вже відомо про 331 пожежу, зокрема у грудні зафіксували понад 60 випадків займання внаслідок яких загинуло дев’ять осіб.
Так звана “влада” міста зазначила, що причиною пожеж є “порушення правил експлуатації електроприладів” та “необережність з вогнем під час паління”.
На тлі цього для містян організують збори, де окупанти проводитимуть “інформаційно-пояснювательну роботу”.
- Ворог продовжує знищувати зруйновані ним будинки у тимчасово окупованому Маріуполі, намагаючись приховати сліди власних воєнних злочинів. Ймовірно, окупанти планують зруйнувати ще 950 будівель.
- Росіяни також почали видаляти будинки, які попередньо власноруч знесли, на онлайн-картах Маріуполя. Така ж доля, ймовірно, спіткає ще близько тисячі будинків.