Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, причиною пожеж є неякісний ремонт електромереж та їхнє перенавантаження.

Станом на зараз вже відомо про 331 пожежу, зокрема у грудні зафіксували понад 60 випадків займання внаслідок яких загинуло дев’ять осіб.

Так звана “влада” міста зазначила, що причиною пожеж є “порушення правил експлуатації електроприладів” та “необережність з вогнем під час паління”.

На тлі цього для містян організують збори, де окупанти проводитимуть “інформаційно-пояснювательну роботу”.

  • Ворог продовжує знищувати зруйновані ним будинки у тимчасово окупованому Маріуполі, намагаючись приховати сліди власних воєнних злочинів. Ймовірно, окупанти планують зруйнувати ще 950 будівель.
  • Росіяни також почали видаляти будинки, які попередньо власноруч знесли, на онлайн-картах Маріуполя. Така ж доля, ймовірно, спіткає ще близько тисячі будинків.