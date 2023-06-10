Протягом останніх двох діб ЗСУ здійснили наступальні дії у східній та південній частинах України – британська розвідка

За інформацією британських розвідників, протягом останніх 48-ми годин українські захисники здійснили наступальні дії у кількох секторах на сході та півдні.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Як наголосили фахівці, під час наступу на деяких ділянках фронту ЗСУ досягли значного прогресу і пробили першу лінію оборони російських окупантів.

Водночас на інших ділянках фронту прогрес України був е таким значним.

Щодо реакції окупантів на наступ ЗСУ, то воно неоднозначна. Як зауважили розвідники, деякі російські підрозділи, імовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля.

“Російські ВПС були надзвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними”, – резюмували фахівці.

Варто зауважити, що про початок контрнаступу ЗСУ на окремих ділянках фронту повідомляють і в Інституті вивчення війни.

Зокрема напередодні фахівці повідомили про наступальні дії на трьох напрямках, а у сьогоднішньому звіті – про наступ на чотирьох напрямах та локальні успіхи ЗСУ.