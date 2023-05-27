Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Вона зазначила, що окупанти продовжували наступати на Бахмутському напрямку, однак наступ був безрезультатним і загалом наступальна активність росіян знижена.

“Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів”, – пояснила Маляр.

За її словами, ні вчора, ні сьогодні, ні у Бахмуті, ні на його флангах активних боїв не було. Натомість росіяни активно обстрілюють околиці міста та підступи до нього.

“Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач”, – додала заступниця міністра оборони.

Щодо зниження наступальної активності окупантів, то, зауважила Маляр, воно обумовлене заміною та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

Маляр також наголосила, що ЗСУ контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі “Літак”.