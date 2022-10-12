За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден багатогодинно спілкувався з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Південної Африки Сирілом Рамафозою та іншими іноземними лідерами, які не завжди підтримували західну коаліцію на підтримку України, закликаючи їх твердо протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє The Washington Post.

Завдяки зусиллям Байдена чи ні, але Білий дім був приємно здивований, коли Моді не підтримав Путіна на саміті минулого місяця, наголошуючи йому, що “сьогоднішня епоха не є війною” і що Путін повинен “рухатися на шлях миру”.

За словами високопосадовця з Білого дому, який, як і інші опитані для цього звіту, говорив на умовах анонімності, позиція Наренди Моді була для лідера, який доклав чимало зусиль, щоб зберегти нейтралітет у повномасштабній російсько-українській війні.

Як свідчать ці дискусії, Байден зараз докладає всіх зусиль, щоб утримати те, що стало центральною місією його президентства: збереження глобальної та внутрішньої коаліції на підтримку України.

Коли повномасштабна війна наближається до зими, ймовірно, запеклої та жорстокої, деякі союзники США постають перед економічними труднощами, спричиненими війною, тоді як деякі представники Республіканської партії США висловлюють скептицизм щодо мільярдної допомоги, яка надходить Україні.

Зусилля Байдена постануть перед серйозним випробуванням 12 жовтня, коли Організація Об’єднаних Націй голосуватиме за проєкт резолюції, що засуджує анексію Росією чотирьох областей України.

Байден і офіційні особи США працювали над тим, щоб переконати нейтральні країни в Латинській Америці, Азії та Африці утриматися від нейтральної позиції та прямо засудити Кремль. Ця спроба, на думку аналітиків, може бути підкріплена шквалом ракетних ударів Росії 10 жовтня по Києву та інших великих містах України.

Лідери США сподіваються, що принаймні 100 зі 193 держав-членів ООН — кількість, яка підтримала резолюцію ООН 2014 року, що засуджує анексію Криму Росією — підтримають проєкт резолюції, заявили кілька високопосадовців адміністрації Байдена.

У березні, коли Сполучені Штати вперше запропонували резолюцію ООН із засудженням повномасштабного вторгнення Росії, її підтримали 141 держава. Можливо, менша кількість голосів сьогодні означатиме що дипломатичне підґрунтя втрачено.

Навіть коли Байден намагається утримати свою глобальну коаліцію, у політичній підтримці мільярдів допомоги, яку Сполучені Штати надсилають Україні, всередині США з’являються тріщини. Ці тріщини, швидше за все, значно розширяться, якщо республіканці повернуть собі Палату представників 8 листопада.

Опитування Pew Research продемонструвало, що частка американців, які надзвичайно або дуже стурбовані поразкою України, впала з 55% у травні до 38% у вересні. Серед республіканців і незалежних республіканців 32% вважають, що Сполучені Штати надають занадто велику підтримку війні — порівняно з 9% у березні.

Деякі офіційні особи США визнають приватно, що, попри несподівану конфронтацію Моді з Путіним, вони скептично налаштовані щодо досягнення прориву з Індією, яка має широкі політичні та військові зв’язки з Росією. Але вони сподіваються, що ракетний обстріл по території України 10 жовтня допоможе переконати Південну Африку та інші країни.

“Це нагадає багатьом членам ООН, що Україна є жертвою цієї війни. Це певною мірою загубилося в останніх дебатах в ООН, коли багато членів ООН закликали до миру в досить розпливчастих словах. Хоча нещодавні військові успіхи України могли створити враження, що їй потрібна менша допомога, ці удари можуть змінити сприйняття ситуації дипломатами”, — сказав Річард Гован, експерт ООН у Міжнародній кризовій групі

Однак дипломатія Байдена не була легкою. Країни, що розвиваються в Африці, Південній Америці та Південно-Східній Азії, постраждали від зростання цін на пальне та глобального дефіциту продовольства, викликаного війною.

За словами офіційних осіб, Байден у переговорах зі своїми колегами докладав чимало зусиль, щоб стверджувати, що російська агресія та блокади, а не санкції США, є причиною їхніх проблем.

Останні події лише додали відчуття, що війна буде довгою. Після того, як у суботу був ефектно підірваний ключовий стратегічний російський міст, у чому Путін звинуватив Україну, Москва розпочала шалену контратаку 10 жовтня, націлившись на Київ та інші українські міста.

Ще до цього за останні тижні загострилися бої з обох сторін. Офіційні особи США очікують, що бойові дії сповільняться з початком зими, коли холодна погода та багнюка будуть перешкоджати військовим операціям. Але оскільки Україна та Росія, очевидно, переконані, що вони можуть і повинні перемогти, переговори здаються далекими, особливо з огляду на анексію Путіним 4-х українських регіонів і нещодавно оголошену мобілізацію в Росії.

На даний час Білий дім зміг підтримувати двопартійну підтримку кількох багатомільярдних пакетів допомоги та зброї для України, але деякі республіканці, які приєдналися до колишнього президента Дональда Трампа, почали підіймати питання про те, чому Сполучені Штати витрачають так багато грошей на далеку заокеанську війну. І рішення минулого тижня очолюваної Саудівською Аравією та Росією коаліції скоротити видобуток нафти, ймовірно, знову призведе до зростання цін на газ, що може ще більше засмутити громадськість.

“Збереження підтримки тут і в Конгресі, а також у ширшій американській громадськості — це те, про що ми думаємо і визнаємо, що з часом неминуче стане проблемою”, – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

За словами представників Білого дому, Байден і Зеленський регулярно спілкувалися з початку війни, кожні два-три тижні. Вони знову поговорили 10 жовтня, коли Байден висловив засудження ракетних ударів Росії та пообіцяв надати Україні “підтримку, необхідну для її захисту”, згідно з повідомленням Білого дому про розмову.

Але стосунки між президентами США та України не завжди були гладкими.

На початку війни Зеленський неодноразово публічно закликав Сполучені Штати та інші західні країни зробити більше — надіслати додаткову зброю та запровадити суворіші санкції проти Росії — навіть тоді, коли Байден і Конгрес вже надсилали Києву безпрецедентні обсяги допомоги та сучасної зброї.

Байден, як колега-політик, розумів, що Зеленський повинен рішуче захищати свій народ, але він також сказав українському лідеру приватно, що йому буде важко продовжувати просити у Конгресу гроші, якщо Зеленський буде виглядати невдячним і продовжуватиме казати, що цього недостатньо.

Однак, коли його запитують, як довго Сполучені Штати можуть вкладати мільярди у військові зусилля, Байден і його головні помічники часто відповідають: “Скільки буде потрібно”.

У приватному порядку офіційні особи США кажуть, що ні Росія, ні Україна не здатні виграти війну повністю, але вони відкидають ідею змушувати Україну сідати за стіл переговорів. Вони кажуть, що не знають, як виглядає кінець війни, як і коли вона може закінчитися, наполягаючи, що це залежить від Києва.

“Це рішення мають прийняти українці. Наше завдання зараз полягає в тому, щоб допомогти їм зайняти абсолютно найкращу військову позицію на полі бою… в той день, коли вони вирішать сісти за дипломатичний стіл”, — сказав високопосадовець з Держдепу.

Водночас українські посадовці кажуть, що вони мають менше бажання вести переговори, ніж будь-коли раніше, враховуючи їхні нещодавні успіхи на полі бою та спробу Росії незаконної анексії.

Українські війська успішно відвоювали ключові території та міста, в тому числі місто Лиман на Донеччині, і продовжують наступ на окуповані райони Луганської області. На півдні важка боротьба України призвела до деяких успіхів уздовж річки Дніпро в напрямку стратегічного міста Херсона.

Територіальні здобутки відбулися, коли Путін перетнув червону лінію для Зеленського, незаконно анексувавши чотири регіони України. Тижнями Зеленський попереджав, що такий крок стане посмертним дзвоном для майбутніх мирних переговорів, і минулого тижня він підписав указ, який формально виключає переговори.

Тепер український президент каже, що тільки якщо Путіна буде усунено від влади, Україна подумає про повернення до столу переговорів.

Москва у відповідь заявила, що не припинить “спецоперацію”, якщо Київ відмовиться від переговорів.

Дії Росії не були повною несподіванкою для Сполучених Штатів, оскільки багато офіційних осіб з минулої весни бачили ознаки того, що Росія може анексувати українські території.

За словами високопосадовців Білого дому, Байден попросив свого радника з національної безпеки Джейка Саллівана та “команду тигрів” створити підхід і набір варіантів політики, коли Росія зробить це.

Сполучені Штати також в приватному порядку підняли питання про потенційну анексію як щось, на чому повинні зосередитися інші західні країни, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція. У Великобританії також були дані розвідки, які свідчили, що Путін може піти цим шляхом, сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

21 вересня, у той самий день, коли Путін оголосив часткову мобілізацію та висловив підтримку інсценованим референдумам, які передували анексії українських територій, Байден мав виступити з промовою перед Генеральною Асамблеєю ООН. Представники США чекали, що скаже Путін, а потім переписали частини промови Байдена того ранку, щоб рішуче засудити ледь приховану погрозу Путіна застосувати ядерну зброю та організувати фіктивні референдуми.

Дорогою до штаб-квартири ООН Байден все ще переробляв частини своєї промови з Салліваном і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

“Знову ж таки, тільки сьогодні президент Путін зробив відкриті ядерні погрози проти Європи та безрозсудно знехтував обов’язками режиму нерозповсюдження. Цей світ повинен побачити ці обурливі дії такими, якими вони є”, – сказав Байден