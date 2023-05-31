30 травня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили низку питань, зокрема відносини НАТО з Україною та шляхи співпраці Швеції, Фінляндії та Норвегії в Альянсі.

Джерело: пресслужба норвезького уряду

Цього тижня в Осло проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Членство в НАТО було наріжним каменем норвезької політики безпеки з моменту заснування Альянсу в 1949 році і має вирішальне значення зараз, коли в Європі знову відбувається війна.

Глава уряду зауважив, що гарантія безпеки, яку надає НАТО, є важливою для нашої безпеки. Він також висловив переконання, що усі мають робити внесок у колективну безпеку. З цією метою Норвегія взяла на себе зобов’язання збільшити свої витрати на оборону до мінімум 2% ВВП до 2026 року.

Норвегія та інші союзники підтримали Україну у боротьбі за незалежність і свободу з самого початку, нагадав Стьоре.

Військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн є важливою для українських військових зусиль, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. У межах Програми підтримки Нансена для України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну підтримку на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років”, – заявив прем’єр країни.

Раніше міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що країна підтримає зусилля з тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

30 травня глава НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що країни Заходу не відчувають втоми у наданні допомоги Україні.

Подібно до синьо-жовтих прапорів, які майоріли у США, коли Росія вдерлася в Україну 15 місяців тому, підтримка постачання озброєння Україні залишається на високому рівні серед американців, засвідчило опитування, проведене Школою державної політики Гарріса Чиказького університету, та дані NORC.

23 травня Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.

Вже 24 травня Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів.

Тоді як стало відомо, що Фінляндія спорядить Україні 16-й оборонний пакет допомоги вартістю у понад 100 мільйонів євро, повідомляє міністерство оборони країни.