Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним "часткова мобілізація" як відповідь на успіхи України в контрнаступі продемонструвала настільки низьку ефективність, що це публічно змушений був визнати навіть сам лідер держави.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

29 вересня 2022 року президент Путін звернувся до Ради національної безпеки РФ щодо “часткової мобілізації”, яку він оголосив 21 вересня. За його словами, під час цієї мобілізаційної кампанії виникає дуже багато питань, і Росія повинна оперативно виправляти свої помилки і не повторювати їх.

У розвідці констатують, що “надзвичайно швидке визнання проблем Путіним” підкреслює неефективність мобілізації протягом першого тижня. У відомстві припускають, що місцеві чиновники не мають чіткого уявлення про точні масштаби та правове обґрунтування кампанії, а також мають проблеми з кадрами для призову.

“Вони майже напевно призвали деяких кадрів, які не відповідають визначенням, заявленим Путіним і Міноборони”, – переконані в розвідці Великої Британії.

Також вважається, що оскільки призвані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські чиновники, ймовірно, намагаються забезпечити навчання та знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.