Протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії проти України у Мелітополі викрали більш як 500 людей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу в Медіацентрі “Україна-Укрінформ”.

За словами мера, питання безпеки на тимчасового окупованих територіях є тяжким, оскільки в місті регулярно викрадають людей. Зокрема, росіяни не лише викрадають місцевих, а ще й тримають у заручниках.

“Когось тримають три дні, а когось — понад місяць. Є приклад, коли 16-річну дитину тримають вже 50 діб у заручниках”, — наголосив очільник міста.

Варто зазначити, що солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.