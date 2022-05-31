Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу в Медіацентрі “Україна-Укрінформ”.
За словами мера, питання безпеки на тимчасового окупованих територіях є тяжким, оскільки в місті регулярно викрадають людей. Зокрема, росіяни не лише викрадають місцевих, а ще й тримають у заручниках.
“Когось тримають три дні, а когось — понад місяць. Є приклад, коли 16-річну дитину тримають вже 50 діб у заручниках”, — наголосив очільник міста.
Варто зазначити, що солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.
- Нагадаємо, що 29 травня у тимчасово окупованому росіянами місті Мелітополь відбувся мітинг проукраїнських активістів. У міському парку містяни співали гімн України.
- Також у Мелітополі призначена окупантами міська голова Галина Данильченко просить звільнити її з посади. Вона боїться за власне життя після серії вибухів у місті.
- Раніше у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку пролунав вибух. Інцидент трапився у центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий “губернатор” Євген Балицький.