Про це інформує Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.
За словами Залужного, Росія завдає не лише ракетних, але й авіаційних ударів, застосовує ударні безпілотники:
“Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА”.
Зранку агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 із яких знешкодили наші сили протиповітряної оборони.
Валерій Залужний наголосив, що Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян, проте ворожа атака триває. Головнокомандувач ЗСУ закликав усіх українців знаходитися в укриттях.
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Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.
- В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.