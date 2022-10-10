Протягом сьогоднішнього ранку країна-терорист Російська Федерація випустила 75 ракет по Україні, націлившись на об'єкти інфраструктури та мирних мешканців українських міст.

Про це інформує Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

За словами Залужного, Росія завдає не лише ракетних, але й авіаційних ударів, застосовує ударні безпілотники:

“Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА”.

Зранку агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 із яких знешкодили наші сили протиповітряної оборони.

Валерій Залужний наголосив, що Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян, проте ворожа атака триває. Головнокомандувач ЗСУ закликав усіх українців знаходитися в укриттях.