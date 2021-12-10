Комітет виборців України проаналізував статистику виступів парламентаріїв під час пленарних засідань Верховної Ради України у 2021 році (період із 1 січня 2021 р. по 6 грудня 2021 р.). Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ)

Більшість депутатів, що мовчали, представники фракції “Слуга Народу” – 46 осіб. Серед них є особи, які раніше працювали в інших структурах і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, впродовж року під час пленарного засідання жодного разу не виступили Юрій Корявченков, Олександр Кабанов, Олена Хоменко, Ольга Руденко.

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Жодного виступу у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу в червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також колишніх “слуг народу” Олександра Юрченка та Романа Іванісова.

До переліку також потрапили 16 депутатів фракції “Опозиційна платформа – За життя”. Серед них Віктор Медведчук, Тарас Козак, Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Є й такі народні депутати, які впродовж року виступили лише кілька разів. Так, 93 народні депутати мали від одного до трьох виступів. Більшість із них – парламентарії фракції “Слуга народу”. Зокрема, тричі виступив олімпійський чемпіон Жан Беленюк, двічі – колишній ресторатор Микола Тищенко.

Назвав Комітет виборців України й нардепів, які виступали у Раді найчастіше. Це Дмитро Разумков (позафракційний – 598 виступів, Руслан Стефанчук (“Слуга народу” – 544), Нестор Шуфрич (“ОПЗЖ” – 384), Олександр Колтунович (“ОПЗЖ” – 367), Юрій Павленко (“ОПЗЖ” – 266), Сергій Власенко (“Батьківщина” – 248), Григорій Мамка (“ОПЗЖ” – 227), Андрій Пузійчук (“Батьківщина” – 198), Михайло Цимбалюк (“Батьківщина” – 195) та Вадим Івченко (“Батьківщина” – 190).