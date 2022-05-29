Про це інформує пресслужба Генштабу.
Окрім 30150 ліквідованих окупантів, Росія у війні з Україною протягом періоду з 24.02 по 29.05 втратила:
Танків ‒ 1338 одиниць (+8 протягом останньої доби);
бойових броньованих машин ‒ 3270 одиниць (+12 протягом 28 травня);
артилерійських систем – 631 одиниця (+3);
РСЗВ – 203 одиниць;
засоби ППО – 93 одиниць,
літаків – 207 одиниць;
гелікоптерів – 174 одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1 одиниця);
крилаті ракети – 116;
кораблі /катери – 13 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 одиниць (+14 протягом доби);
спеціальна техніка – 48 одиниць.
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.
“Бий окупанта!”, – закликають у Генштабі.
- Нагадаємо, росіяни бояться ризикувати своїм обладнанням для поранених, часто прирікаючи останніх до смерті. З цією ж метою командири іноді не дозволяють перевозити постачання підрозділам, які далеко просунулися.
- Розпочалась дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню. Триває зосередження зусиль ворога на Сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку задля дослідження умов для нового наступу.
- Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко попередив про ризики виникнення спалахів інфекційних захворювань у Маріуполі цього літа.