Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 склали близько 30150 одиниць живої сили Російської Федерації. Протягом останньої доби ліквідовано 150 осіб.

Про це інформує пресслужба Генштабу.

Окрім 30150 ліквідованих окупантів, Росія у війні з Україною протягом періоду з 24.02 по 29.05 втратила:

Танків ‒ 1338 одиниць (+8 протягом останньої доби);

бойових броньованих машин ‒ 3270 одиниць (+12 протягом 28 травня);

артилерійських систем – 631 одиниця (+3);

РСЗВ – 203 одиниць;

засоби ППО – 93 одиниць,

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1 одиниця);

крилаті ракети – 116;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 одиниць (+14 протягом доби);

спеціальна техніка – 48 одиниць.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

“Бий окупанта!”, – закликають у Генштабі.