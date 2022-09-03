У період з 31 серпня по 2 вересня двома безпілотниками Bayraktar ТВ-2 було вдалось знищити російську військову техніку на суму близько 26,5 млн доларів.

Про це йдеться у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Згідно з даними, всього за три доби українські воїни за допомогою БПЛА Bayraktar ТВ-2 знищили:

8 одиниць танків Т-72 (вартість одного близько 3 млн доларів)

одну САУ “АКАЦІЯ” (вартість 1,6 млн доларів)

одну БМП (вартість 0,6 млн доларів)

гаубиці (0,3 млн доларів)

Таким чином загальна вартість втраченої техніки становить близько 26,5 млн доларів США.

Окрім цього, вдалось пошкодити 5 танків Т-72 та одну БМП на суму 1,85 млн доларів. Тобто, загальна вартість знищеної та пошкодженої техніки росіян – 28,35 млн доларів США.

“Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Кадри зі знищенням ворожої техніки також опублікували у Twitter-акаунті благодійного фонду з допомоги українським військовим “Повернись живим”.

“Бачили, як Bayraktar знищує росіян на Херсонщині? Це — ТОЙ САМИЙ! Той самий комплекс, що його з вашою допомогою придбав і передав у військо наш Фонд”, – йдеться у дописі до відео.

Бачили, як Bayraktar знищує росіян на Херсонщині? Це — ТОЙ САМИЙ❗️Той самий комплекс, що його з вашою допомогою придбав і передав у військо наш Фонд🔥 Тримаймо стрій🫡 І продовжуємо протистояти окупантам👉https://t.co/0xTenpIclm pic.twitter.com/Vc4UYtqXBp — Повернись живим (@BackAndAlive) September 1, 2022