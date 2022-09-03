Про це йдеться у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Згідно з даними, всього за три доби українські воїни за допомогою БПЛА Bayraktar ТВ-2 знищили:

  • 8 одиниць танків Т-72 (вартість одного близько 3 млн доларів)
  • одну САУ “АКАЦІЯ” (вартість 1,6 млн доларів)
  • одну БМП (вартість 0,6 млн доларів)
  • гаубиці (0,3 млн доларів)

Таким чином загальна вартість втраченої техніки становить близько 26,5 млн доларів США.

Окрім цього, вдалось пошкодити 5 танків Т-72 та одну БМП на суму 1,85 млн доларів. Тобто, загальна вартість знищеної та пошкодженої техніки росіян – 28,35 млн доларів США.

“Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Кадри зі знищенням ворожої техніки також опублікували у Twitter-акаунті благодійного фонду з допомоги українським військовим “Повернись живим”.

“Бачили, як Bayraktar знищує росіян на Херсонщині? Це — ТОЙ САМИЙ! Той самий комплекс, що його з вашою допомогою придбав і передав у військо наш Фонд”, – йдеться у дописі до відео.