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Протягом трьох днів ЗСУ знищили повітряних цілей росіян більше ніж на $150 млн

Протягом трьох днів Збройні сили України ліквідували повітряних цілей ворога на $157,5 мільйонів доларів.

Субота, 10 вересня 2022, 20:19
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Про це повідомляє 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

Йдеться про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які знищили протягом 5-7 вересня. Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, знищено:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);
  • два ударних вертольоти Ка-52 на 32,4 млн доларів (16,2 млн. доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн. доларів за од.);
  • три штурмовика Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн. доларів за од.);
  • десять безпілотників типу “Орлан-10” – 1 млн доларів (100 тис. доларів за од.).

Шість ракет Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито). Зазначається, що орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 мільйонів доларів.

Теги: втрати ворога, втрати росіян, ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна

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