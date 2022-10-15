Протягом тижня з 8 по 14 жовтня через західний кордон з України виїхало на 3 тисячі людей менше, ніж минулого тиждень. У такий спосіб, на тлі масованих російських обстрілів вдруге від початку травня зафіксовано 11 тисяч людей, які виїхали.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Державні прикордонні служби України та Польщі.

Зазначається, що потік на в’їзд скоротився на 26 тисяч осіб. Попередній раз виїзд перевищив в’їзд два тижні тому, коли російський президент Путін оголосив про мобілізацію.

Водночас ці дані підтвердили й у прикордонній службі Польщі. За ними потік з України в Польщі за тиждень зріс до 165 тисяч людей, а потік з Польщі в Україну зменшився до 150 тисяч людей.

Загалом від початку повномасштабної війни до Польщі з України виїхали понад 7 млн людей, а у зворотному напрямку — 5,229 млн людей. Також у ДПСУ звернули увагу, що цього тижня в Україну активніше заїжджали громадяни інших країн — 10 тисяч за цей тиждень проти 6-7 тисяч за попередні тижні.

За даними УВКБ ООН, загалом від початку війни з України виїхало понад 14 млн людей (без урахування руху на в’їзд), із них в Польщу — 6,782 млн осіб.