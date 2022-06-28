Про це повідомляє діловий журнал Forbes.
Згідно з офіційними повідомленнями Генштабу ЗСУ та місцевих адміністрацій, для обстрілів українських міст з територій Росії та Білорусі, окупанти використовували чи не всі види наявного ракетного озброєння.
Йдеться про:
– Точку-У
– Ракети “Х-22”
– Іскандер
– Ракети “Калібр”
– Ракети “Х-101”
Найбільша кількість ракет було випущена по Житомирщині – близько 30, з яких 10 збили ППО. Ще 20 ракет випустили на Чернігівщину. Також ракети були випущені на Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Дніпропетровщину, а також на Миколаїв, Харків та Київ.
По столиці було випущено від 4 до 6 ракет. По Києву окупанти випустили ракети Х-101 з літаків Ту-95. Запуск відбувся з Каспійського моря. Загальна вартість недільного обстрілу української столиці обійшлась росіянам у 50-80 мільйонів доларів.
У Forbes додали, що розраховували вартість обстрілів за такими даними: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, “Іскандер” – $3 млн, “Онікс” – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, “Точка-У” – $0,3 млн.
У окремих випадках невідомо точно, скільки ракет було випущено росіянами або тип випущених ракет. З огляду на це, неможливо точно оцінити їхню загальну вартість. Однак, за оцінками, обстріли України на минулих вихідних могли коштувати Кремлю від 150 до 220 млн доларів.
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