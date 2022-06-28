За інформацією ЗМІ, протягом 25 та 26 червня РФ завдала масованого ракетного обстрілу по містах України. Загалом протягом двох днів окупанти випустили від 60 до 80 різноманітних далекобійних ракет, що коштувало окупантам від 150 до 220 мільйонів доларів.

Про це повідомляє діловий журнал Forbes.

Згідно з офіційними повідомленнями Генштабу ЗСУ та місцевих адміністрацій, для обстрілів українських міст з територій Росії та Білорусі, окупанти використовували чи не всі види наявного ракетного озброєння.

Йдеться про:

– Точку-У

– Ракети “Х-22”

– Іскандер

– Ракети “Калібр”

– Ракети “Х-101”

Найбільша кількість ракет було випущена по Житомирщині – близько 30, з яких 10 збили ППО. Ще 20 ракет випустили на Чернігівщину. Також ракети були випущені на Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Дніпропетровщину, а також на Миколаїв, Харків та Київ.

По столиці було випущено від 4 до 6 ракет. По Києву окупанти випустили ракети Х-101 з літаків Ту-95. Запуск відбувся з Каспійського моря. Загальна вартість недільного обстрілу української столиці обійшлась росіянам у 50-80 мільйонів доларів.

У Forbes додали, що розраховували вартість обстрілів за такими даними: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, “Іскандер” – $3 млн, “Онікс” – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, “Точка-У” – $0,3 млн.

У окремих випадках невідомо точно, скільки ракет було випущено росіянами або тип випущених ракет. З огляду на це, неможливо точно оцінити їхню загальну вартість. Однак, за оцінками, обстріли України на минулих вихідних могли коштувати Кремлю від 150 до 220 млн доларів.