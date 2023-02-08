Протягом грудня 2022 – лютого 2023 року Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії, що містила 259 генераторів та комплекти запчастин до них.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що відповідне обладнання вже розподілено між підприємствами українського енергетичного сектору, які зазнали пошкоджень від атак РФ.

Зокрема отриману від японської сторони допомогу розподілено між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузі, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зауважив, що російські війська продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні об’єкти по всій країні. А також додав, що саме завдяки допомозі міжнародних партнерів в Україні тривають відновлювальні роботи, а також забезпечення роботи енергетичних підприємств.

“Дякуємо Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу. Це – внесок в енергетичну безпеку України та стабільність роботи нашого енергосектору”, – підсумував Герман Галущенко.

Крім того, варто зауважити, що уряд Японії має намір надати Україні 170 млн доларів. Кошти спрямують на проєкти екстреного відновлення, зокрема для критичної інфраструктури.

Для проєктів Японія передаватиме товари та послуги, необхідні для відновлення. Рішення про допомогу буде остаточно вирішено укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва.

“Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах”, – підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що на початку січня було оголошено, що уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в межах партнерської угоди.