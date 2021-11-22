Про це повідомляє видання Politico.
З 19 по 21 листопада 2021 року в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада) проводився щорічний Міжнародний форум з безпеки. Це велика конференції з питань національної безпеки, покликана згуртувати демократії світу проти автократичних сил, передусім — Китая та Росії.
Обговорювали й ситуацію в Україні. Деякі учасники висловлювали сумніви щодо того, США діятимуть, аби зупинити агресивні дії, а саме — скупчення російських військ на кордоні України.
П’ятий президент України Петро Порошенко закликав Захід на чолі зі США передати Україні більше летальної зброї та домагатися того, щоб країна стала членом НАТО. Він закликав і до посилення санкційного тиску на Росію, і до змінення позиції щодо газопроводу “Північний потік-2”. Порошенко попереджав, що невтручання США та їхніх союзників підвищить ймовірність другого великого вторгнення РФ.
Європейці своєю чергою висловили стурбованість тим, що зосереджені на конкуренції з Китаєм Сполучені Штати відвернуться від Європи.
З метою стримування Росії висловлювали ідеї нової “стратегічної автономії” Європи.
“В Європі має бути більше військового потенціалу, який зараз доступний лише в США”, – зазначив адмірал Роб Бауер з Нідерландів, голова Військового комітету НАТО та найвищого рангу альянсу в коментарі журналістам в кулуарах.
“Якщо європейські країни та Канада зможуть взяти на себе ролі, що сьогодні можуть брати тільки США через свої можливості, США зможуть визначити пріоритети та зробити більше в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – додав Бауер.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.
- Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.
- 6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.
- 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може готуватися до нападу на кордони України на початку 2022 року.
- Напередодні цього очільник розвідки заявляв, що “стягування російських військ немає”.