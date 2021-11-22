На Міжнародному форум з безпеки обговорювали протидію Росії та Китаю. Учасники заходу висловили сумніви щодо того, чи підтримуватимуть США Україну.

Про це повідомляє видання Politico.

З 19 по 21 листопада 2021 року в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада) проводився щорічний Міжнародний форум з безпеки. Це велика конференції з питань національної безпеки, покликана згуртувати демократії світу проти автократичних сил, передусім — Китая та Росії.

Обговорювали й ситуацію в Україні. Деякі учасники висловлювали сумніви щодо того, США діятимуть, аби зупинити агресивні дії, а саме — скупчення російських військ на кордоні України.

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав Захід на чолі зі США передати Україні більше летальної зброї та домагатися того, щоб країна стала членом НАТО. Він закликав і до посилення санкційного тиску на Росію, і до змінення позиції щодо газопроводу “Північний потік-2”. Порошенко попереджав, що невтручання США та їхніх союзників підвищить ймовірність другого великого вторгнення РФ.

Європейці своєю чергою висловили стурбованість тим, що зосереджені на конкуренції з Китаєм Сполучені Штати відвернуться від Європи.

З метою стримування Росії висловлювали ідеї нової “стратегічної автономії” Європи.

“В Європі має бути більше військового потенціалу, який зараз доступний лише в США”, – зазначив адмірал Роб Бауер з Нідерландів, голова Військового комітету НАТО та найвищого рангу альянсу в коментарі журналістам в кулуарах. “Якщо європейські країни та Канада зможуть взяти на себе ролі, що сьогодні можуть брати тільки США через свої можливості, США зможуть визначити пріоритети та зробити більше в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – додав Бауер.