У неділю, 8 серпня, в центрі Портленда (штат Орегон, США) зіштовхнулись антифашисти та ультраправі. Поліція не реагувала, а протистояння тривало 2 дні.

#Букви розповідають, що стало причиною для конфлікту.

Протистояння розпочались в суботу, 7-го серпня, під час релігійного заходу, де були присутніми декілька десятків людей. Приводом став виступ на цьому заході канадського пастора Артура Павловські. Він є противником обмежень, спричинених пандемією COVID-19, а також відкритим гомофобом.

Proud Boys with weapons in downtown Portland’s waterfront park today pic.twitter.com/WMHajS110m — Zane Sparling (@PDXzane) August 7, 2021

Під час молитви антифашисти запалили димові шашки та включили звукову систему. У відповідь на це охоронці церемонії відкрили вогонь у бік протестувальників з пейнтбольної зброї.

Сутичка сталася в центр міста. Але поліціянти Портленда тільки використали сирену зі свого авто, коли люди билися на тротуарі. В іншому випадку правоохоронці не втручалися.

Far-right activists and anti-fascists confront each other in downtown, Portland police sit in their car and watch pic.twitter.com/6jpDpCB7ez — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 7, 2021

Охороною церемонії займалися ультраправі активісти з організації Proud Boys, включаючи Джоуї Ґібсона – лідера групи Patriot Prayer, а також Тусілата Тузе – члена ультраправої організації Proud Boys.

Що стосується самого Павловські, чию церемонію охороняли Proud Boys, у квітні 2020 року в Калґарі (Канада) він зняв на відео, як він називає поліціянтів “нацистами” під час Великодньої служби. Це сталося після того, як вони спробували забезпечити дотримання карантинних обмежень та вимагали закрити службу.

На відео, розміщеному на YouTube, Павловські виступив проти поліції та сказав: “Нацистам тут не раді”.

Також він називав їх “гестапо, яке залякує християн під час найголовнішого свята”.

Після цього він неодноразово нехтував обмеженнями та проводив церковні служби, за що був арештований в травні цього року. На час судового розгляду Павловські був випущений на волю. Суд у цій справі продовжується дотепер, а рішення буде винесено 13 вересня.

На другий день, в неділю 8 серпня, зіткнення сталися вже на іншій події у парку Tom McCall Waterfront Park, де взяв участь Шон Фойхт, християнський музикант, відомий своїми суперечливими поглядами на обмеження COVID-19. Цей захід також охороняла ультраправа організація Proud Boys.

Подія була присвячена річниці концерту Фойхта, який він провів торік в Портленді в рамках туру, який був покликаний кинути виклик карантинним обмеженням.

Антифашисти та ультраправі почали битися в центрі міста, коли розпочався концерт. Сторони використовували булави та саморобні вибухові речовини для феєрверків. Деякі відкрито ходили зі зброєю. При цьому реакції з боку поліції знову не було.

Downtown Portland: Far-right extremists groups and anti-fascists battled on the streets off for over an hour. There were beatings, mace, and improvised firework explosives. No police response. pic.twitter.com/w4mWMp3hyW — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 9, 2021

Також на одному з роликів видно, як представник ультраправих організацій показує журналісту видання Willamette Week Джастіну Яу рушницю, а потім націлює зброю на нього. Поліція при цьому заявила, що офіцери визначили, що це була страйкбольна зброя.

A man walking around downtown with an AR-15 with a suppressor aims his weapon at journalist @PDocumentarians pic.twitter.com/457XttpH4S — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 9, 2021

Згідно з повідомленнями журналістів, ультраправі понад годину вступали в сутички з антифашистами, і поліція проїжджала повз, але не зупинялася. Скрізь натовп проїжджали транспортні засоби, і члени кожної групи пускали один в одного боєприпаси. Журналісти повідомили, що Тузе і його група кидали римські феєрверки в антифашистів, коли вони залишали місце події.

Several flash bangs just went off on Jefferson & 2nd. Proud boys mace and face off with antifascists in the street. pic.twitter.com/jsFbmWZ2uT — Grace Morgan (@gravemorgan) August 9, 2021

Після цього члени ультраправої організації Proud Boys почали відступати на червоному позашляховику, кинувши в антифашистів саморобний вибуховий пристрій.

Proud boys retreat and are picked up in a red SUV, but not before throwing an IED and the people behind them pic.twitter.com/5GRXW9Muns — Grace Morgan (@gravemorgan) August 9, 2021

Поліція заявила, що була “проінформована про групи людей, які протистоять один одному за допомогою перцевих балончиків, страйкбольної та пейнтбольної зброї”, і що люди “могли бути озброєні іншою зброєю”, але офіцери були зайняті смертельною стріляниною в автобусі TriMet на південному сході Портленда і пограбуванням в Старому місті-Чайнатауні.

Лейтенант поліції Портленду Ґреґ Пешлі заявив, що правоохоронці розслідуватимуть ці події, але при цьому виправдав дії офіцерів, які були на місці, але нічого не робили.

“Вони не можуть відстежувати злочини, про які не повідомляється”, – сказав Пешлі в електронному листі OregonLive. “Ми закликаємо всіх, хто, можливо став жертвою злочину, зателефонувати та повідомити про це”, – сказав Пешлі.