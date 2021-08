#Букви розповідають, що стало причиною для конфлікту.

Протистояння розпочались в суботу, 7-го серпня, під час релігійного заходу, де були присутніми декілька десятків людей. Приводом став виступ на цьому заході канадського пастора Артура Павловські. Він є противником обмежень, спричинених пандемією COVID-19, а також відкритим гомофобом.

Proud Boys with weapons in downtown Portland’s waterfront park today pic.twitter.com/WMHajS110m

Під час молитви антифашисти запалили димові шашки та включили звукову систему. У відповідь на це охоронці церемонії відкрили вогонь у бік протестувальників з пейнтбольної зброї.

Сутичка сталася в центр міста. Але поліціянти Портленда тільки використали сирену зі свого авто, коли люди билися на тротуарі. В іншому випадку правоохоронці не втручалися.

Far-right activists and anti-fascists confront each other in downtown, Portland police sit in their car and watch pic.twitter.com/6jpDpCB7ez

Охороною церемонії займалися ультраправі активісти з організації Proud Boys, включаючи Джоуї Ґібсона – лідера групи Patriot Prayer, а також Тусілата Тузе – члена ультраправої організації Proud Boys.

Що стосується самого Павловські, чию церемонію охороняли Proud Boys, у квітні 2020 року в Калґарі (Канада) він зняв на відео, як він називає поліціянтів “нацистами” під час Великодньої служби. Це сталося після того, як вони спробували забезпечити дотримання карантинних обмежень та вимагали закрити службу.

На відео, розміщеному на YouTube, Павловські виступив проти поліції та сказав: “Нацистам тут не раді”.

Також він називав їх “гестапо, яке залякує християн під час найголовнішого свята”.

Після цього він неодноразово нехтував обмеженнями та проводив церковні служби, за що був арештований в травні цього року. На час судового розгляду Павловські був випущений на волю. Суд у цій справі продовжується дотепер, а рішення буде винесено 13 вересня.

На другий день, в неділю 8 серпня, зіткнення сталися вже на іншій події у парку Tom McCall Waterfront Park, де взяв участь Шон Фойхт, християнський музикант, відомий своїми суперечливими поглядами на обмеження COVID-19. Цей захід також охороняла ультраправа організація Proud Boys.

Подія була присвячена річниці концерту Фойхта, який він провів торік в Портленді в рамках туру, який був покликаний кинути виклик карантинним обмеженням.

Антифашисти та ультраправі почали битися в центрі міста, коли розпочався концерт. Сторони використовували булави та саморобні вибухові речовини для феєрверків. Деякі відкрито ходили зі зброєю. При цьому реакції з боку поліції знову не було.

Downtown Portland: Far-right extremists groups and anti-fascists battled on the streets off for over an hour.

There were beatings, mace, and improvised firework explosives.

No police response. pic.twitter.com/w4mWMp3hyW

— Sergio Olmos (@MrOlmos) August 9, 2021