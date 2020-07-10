Про це повідомили адвокати Порошенка, яких цитує прес-служба “ЄС”.

Адвокат Ігор Головань нагадав, що днями Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання Офісу генпрокурора про обрання Порошенку запобіжного заходу у справі про призначення Сергія Семочка в Службу зовнішньої розвідки.

“Всі пам’ятають, як прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування. В той же вечір генеральний прокурор Венедіктова як зазвичай вже виступила з “відосиком”, пояснюючи причини свого провалу, а також розповідаючи про те, що начебто будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, що надходять начебто зі всієї України”, – зазначив Головань.

Він уточнив, що в той же вечір за заявою Коломойського в Офісі генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження стосовно Порошенка. Вони стосуються “ПриватБанку”.

“У той же вечір за заявою “звичайної” людини на прізвище Коломойський Офісом генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження відносно Петра Порошенка. Коломойський виступив зі стандартним набором, і звичайно його заяви стосуються “ПриватБанку”. Що начебто президент Порошенко чинив перешкоди господарській діяльності “ПриватБанку”, що начебто Порошенко розповсюджував, розголошував банківську таємницю “ПриватБанку”. Ну, і як зазвичай, зловживання службовим становищем і навіть легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом“, – наголосив Головань.

Він уточнив, що в даному випадку мова йде про завідомо неправдиві звинувачення.

“Навіть сама логіка подібних інсинуацій, як їх іще назвати, тепер уже особисто Коломойського, дуже дивна – виходить, що завдавали шкоду “ПриватБанку”, розголошуючи його таємницю, тобто повідомляючи про “ПриватБанк” правдиві відомості. Виходить, що завдавали шкоди тодішнім акціонерам “ПриватБанку”, – розповів Головань.

Він висловив упевненість, що у цих проваджень також немає судової перспективи.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков зазначив, що це вперше Коломойський “вийшов особисто на арену”, ініціювавши провадження проти п’ятого президента.

“Ми бачили до цього, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені в провадженнях, які стосуються Петра Порошенка. Це перший момент, коли Ігор Коломойський вийшов особисто на арену. У нас настає новий етап розвитку усіх цих справ. Це чудово пов’язується з усіма подіями щодо відставки керівництва НБУ. Це чудово пов’язується з судовими процесами щодо повернення “ПриватБанку” під керівництво Коломойського і близьких йому осіб. Це ще раз підкреслює, наскільки політичні переслідування щодо Порошенка пов’язані з діями на інших фронтах”, – заявив Новіков.