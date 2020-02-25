Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв заявив, що поліція відкрила кримінальну справу проти продюсерки каналу 1+1, яка стверджувала, що українська мова не підходить для мелодрам.

Про це Ар’єв повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Кримінальне провадження проти продюсерки 1+1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування, – написав він.

В той же час депутат опублікував фотографію відповіді поліції на своє звернення.

“10.02.2020 слідчим відділом Подільського управління поліції відомості, що містяться в зверненні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань по №12020100070000502 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України“, – йдеться у відповіді.