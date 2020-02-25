Про це Ар’єв повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Кримінальне провадження проти продюсерки 1+1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування, – написав він.
В той же час депутат опублікував фотографію відповіді поліції на своє звернення.
“10.02.2020 слідчим відділом Подільського управління поліції відомості, що містяться в зверненні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань по №12020100070000502 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України“, – йдеться у відповіді.
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Нагадаємо, що телеканал “1 + 1“ зняв комедійні серіали на 2020 рік українською мовою, а всі мелодрами російською. Продюсерка каналу Олена Єремєєва під час презентації нового сезону каналу заявила: “Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, вельми непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії“.