Сенатор від Демократичної партії Барні Сандерс, противник Дональда Трампа, вважає, що рішення заблокувати аккаунт 45-го президента США в Twitter неправильним, бо йому не дали можливості висловитися.

Про це Сандерс сказав в подкасті “The Ezra Klein Show” для New York Times.

Він зробив акцент на тому, що вкрай негативно ставиться до Трампа, як особистості, але все одно вважає дії соціальної мережі неправильними.

Він назвав Трампа “расистом, сексистом, гомофобом, ксенофобом, патологічним брехуном, авторитаристом, людиною, яка не вірить у верховенство закону”.

Але при цьому він вважає, що заблокувавши профілі Трампа в соціальних мережах, йому не дали можливість висловитися.

“Чи відчуваю я себе комфортно в ситуації, коли чинний на той момент президент США виявився позбавлений можливості висловлювати свою точку зору в Twitter? Ні, мені не комфортно”, – заявив Сандерс.

Він вважає, що в подібній ситуації потрібно дотримуватися балансу. Він вважає, що рано чи пізно на місці Трампа може бути людина з абсолютно іншими поглядами.

Сандерс сказав, що йому не подобається, що “влада зосереджена в руках кількох людей, які очолюють високотехнологічні компанії”.

Акаунти Трампа заблоковано в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit та інших соціальних мережах.

Фінансовий директор Twitter повідомив, що Трампу не дозволять повернутися в Twitter, навіть якщо він знову балотується і переможе на президентських виборах в США.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.